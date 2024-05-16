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Через Prozorro у квітні оголосили закупівель на ₴78,5 мільярдів
11:52 16.05.2024 |
Протягом квітня 7,4 тисячі публічних замовників оголосили закупівлі через систему Prozorro на 78,5 млрд грн.
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
«Попри повномасштабну війну, сфера публічних закупівель продовжує динамічно розвиватися. Ми вже вийшли на рівень закупівель, який був до початку повномасштабного вторгнення. Зараз близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro. Зараз Міністерство економіки України працює над підвищенням ефективності проведення закупівель, а також над запровадженням кращих європейських практик», - сказала Бігун.
Вона зазначила, що вже найближчим часом до Верховної Ради буде подано проєкт змін до закону України «Про публічні закупівлі». Він має затвердити нові інструменти для забезпечення ефективності складних закупівель, а також ті ініціативи, які вже продемонстрували свою ефективність під час війни, і, звичайно, наблизити українське законодавство до європейського.
За словами Бігун, всього у квітні замовники оголосили в Prozorro 39,7 тис. закупівель. Найбільші витрати запланували спрямувати на ремонт та реконструкцію будівель (12,3 млрд грн), ліки (5,7 млрд грн), дорожні роботи (4,7 млрд грн) та закупівлі електричної енергії (4,7 млрд грн). Через Prozorro також оголосили конкурентні закупівлі БпЛА на 2,6 млрд грн.
Минулого місяця через Prozorro уклали договорів на 56,9 млрд грн, що на 6,1 млрд грн менше від очікуваної вартості тих закупівель.
Як повідомлялося, протягом березня публічні замовники через систему Prozorro оголосили закупівлі на 87,8 млрд грн.
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