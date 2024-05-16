Міноборони України допустило до експлуатації ще 18 зразків озброєння і техніки

Міністерство оборони України за минулий тиждень допустило до експлуатації в армії ще 18 зразків озброєння і військової техніки.

"Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ", - повідомляє пресслужба міністерства в телеграм-каналі.

Зазначається, за перші три місяці 2024 року Міноборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.