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Міноборони України допустило до експлуатації ще 18 зразків озброєння і техніки
Міністерство оборони України за минулий тиждень допустило до експлуатації в армії ще 18 зразків озброєння і військової техніки.
"Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ", - повідомляє пресслужба міністерства в телеграм-каналі.
Зазначається, за перші три місяці 2024 року Міноборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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