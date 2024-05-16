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Влада заявила про катастрофічний дефіцит людей на держслужбі
10:42 16.05.2024 |
На державній службі катастрофічно не вистачає фахівців, заявила в середу, 15 травня, голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина.
"Нам катастрофічно бракує фахівців. Наразі ця проблема спостерігається у державних органах і в органах місцевого самоврядування. Відтак, серед основних пріоритетів роботи національного агентства залишається реформа системи оплати праці державних службовців. Наша мета - залучати кваліфіковані кадри та мати можливість утримувати їх шляхом конкурентної заробітної плати. Також працюємо над впровадження закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Окрім того, важливим завданням є відновлення конкурсної процедури на посади державної служби", - сказала вона.
З 2024 року в Україні змінилась оплата праці для державних службовців, яка обмежила їхні премії.
Наприкінці минулого року Кабінет міністрів ухвалив постанову №1409, яка передбачає, що 70% зарплати становить посадовий оклад і лише 30% - премія.
До 2024 року зарплата держслужбовця мала таке співвідношення: 40% - оклад, 60% - варіативна складова: премії, надбавки за вислугу, ранг, інтенсивність праці через брак кадрів, коли один працівник виконував роботу за декількох.
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