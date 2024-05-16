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У квітні попит на електрокари подвоївся
10:20 16.05.2024 |
У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі, що удвічі більше, відносно торішнього квітня. Найбільший показник з реєстрації цих типів авто продемонстрували водії у Львівській області (595 од).
Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".
Серед інших лідерів:
* місто Київ - 514 од. (65% вживані);
* Дніпропетровська обл. - 337 од. (76% вживані);
* Київська обл. - 292 од. (72% вживані);
* Вінницька обл. - 251 од (88% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був VOLKSWAGEN ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
* NISSAN Leaf - на Львівщині та у Вінницькій обл.
* TESLA Model Y - на Дніпропетровщині та Київщині.
* TESLA Model 3 - у м.Києві.
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