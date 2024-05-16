У квітні попит на електрокари подвоївся

У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі, що удвічі більше, відносно торішнього квітня. Найбільший показник з реєстрації цих типів авто продемонстрували водії у Львівській області (595 од).

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

Серед інших лідерів:

* місто Київ - 514 од. (65% вживані);

* Дніпропетровська обл. - 337 од. (76% вживані);

* Київська обл. - 292 од. (72% вживані);

* Вінницька обл. - 251 од (88% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був VOLKSWAGEN ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

* NISSAN Leaf - на Львівщині та у Вінницькій обл.

* TESLA Model Y - на Дніпропетровщині та Київщині.

* TESLA Model 3 - у м.Києві.

