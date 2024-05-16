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АНАЛІТИКА

За час війни іноземці створили в Україні понад 2,6 тисячі компаній. Найбільше – громадяни Туреччини

10:01 16.05.2024 |

Економіка

 

Від початку повномасштабної війни іноземці заснували в Україні 2652 компанії. Найчастіше створюють бізнес громадяни Туреччини, Узбекистану, Польщі та Америки.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Загалом гроші в Україну під час війни інвестували громадяни зі 100 країн світу.

Зазначається, що серед усіх іноземних бізнесменів найбільше в Україні відкривали бізнес громадяни Туреччини. Вони зазначені як власники у 354 українських компаніях. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками.

На другому місці - громадяни Узбекистану, які є власниками у 274 нових українських компаніях. Це 10% від загальної кількості. Трійку лідерів замикають громадяни Польщі - 193 бізнеси, що становить 7%.

За час війни іноземці створили в Україні понад 2,6 тисячі компаній. Найбільше – громадяни Туреччини

 

Також багато бізнесів в Україні відкривають громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану та Ізраїлю. Варто зазначити, що на одну компанію може припадати більше 1 власника.

Найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної, стала компанія ТОВ "ТЕНС1МА" із статутним капіталом у 1,28 млрд грн. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.

На другому місці - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген". Статутний капітал цієї компанії становить 700 млн грн, а кінцевим власником є громадянин США.

Третьої найбільшою компанією стало ТОВ "ЛФС" зі статутним капіталом 300 млн грн, власником якої є громадянин Польщі.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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