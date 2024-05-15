Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І кв.-2024 зріс на 10,4% – Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-березні
2024 року зросло на 10,42% порівняно з аналогічним періодом 2023 року -
до $5,914 млрд з $5,356 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат) у середу.
За її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно із
січнем-березнем 2023 року скоротився на 2,8% - до $10,061 млрд, тоді як
імпорт збільшився на 1,7% - до $15,975 млрд.
Держстат уточнив, що у березні порівняно з лютим поточного року
сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 2,2% – до $3,254 млрд,
тоді як імпорт виріс на 8,5%, до $5,853 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в березні-2024 було
від'ємним і становило $2,598 млрд, попереднього місяця воно також було
від'ємним - $2,064 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за три місяці 2024 року становив 0,63 (у січні-березні 2023 року – 0,66).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 205 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями в січні-березні 2024р.
| Товарні позиції
| Експорт , млн $
| Експорт , 1кв. 2024 до 1кв. 2023, %
| Імпорт , млн $
| Імпорт , 1кв. 2024 до 1 кв. 2023, %
| Загалом
| 10060,9
| 97,2
| 15975,2
| 101,7
| Тварини, продукти тварини походження
| 370,2
| 111,9
| 372,9
| 111,8
| Продукти рослинного походження
| 3593,9
| 86,2
| 710,3
| 107,2
| - зернові культури
| 2663,7
| 83,8
| 42,7
| 82,4
| Жири тваринного та рослинного походження
| 1535,7
| 104,2
| 59,7
| 92,7
| Готові харчові продукти
| 986,7
| 123,2
| 800,7
| 109,5
| Мінеральні продукти
| 985,9
| 184,2
| 2084,1
| 54,4
| Паливо мінеральне; нафта та продукти її переробки
| 49
| 58,7
| 2017,4
| 53,4
| Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема:
| 220,2
| 94,5
| 2105
| 105
| Фармацевтична продукція
| 72
| 113,5
| 630,8
| 136,4
| Добрива
| 5,1
| 92,8
| 310,3
| 69
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 78,5
| 102,5
| 916,8
| 110,8
| Шкіряна сировина
| 11,4
| 48,6
| 64,1
| 100,2
| Деревина та вироби з неї
| 321,6
| 83,7
| 55,5
| 134,9
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 53,7
| 43,4
| 541,8
| 95,9
| Текстильні матеріали та вироби
| 11,9
| 39,4
| 131,8
| 103,9
| Взуття
| 74,9
| 106,6
| 158,8
| 112,9
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 53,7
| 43,4
| 541,8
| 95,9
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 3,5
| 70,7
| 22,6
| 92,4
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 1067,7
| 114,4
| 874,9
| 128,1
| - чорні метали
| 752,5
| 128,8
| 322,8
| 123,4
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 364,7
| 50,1
| 2836,4
| 101,3
| Реактори ядерні, котли, машини
| 184,8
| 71,3
| 1334,6
| 129,8
| Електричні машини
| 179,9
| 38,3
| 1501,9
| 84,8
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 93,9
| 114
| 2217
| 154,6
| Засоби наземного транспорту, крім ж/д
| 22
| 71,6
| 1887,1
| 139,7
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 19,8
| 89,3
| 372,3
| 146,1
| Різні промтовари
| 191,1
| 76,3
| 257,7
| 124,1
| Товари , придбані в портах
| 0,2
| 88,3
| 9,8
| 72,5
Дані : Держстат України
*- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій
Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися)
бойові дії.