Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І кв.-2024 зріс на 10,4% – Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-березні 2024 року зросло на 10,42% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до $5,914 млрд з $5,356 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

За її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно із січнем-березнем 2023 року скоротився на 2,8% - до $10,061 млрд, тоді як імпорт збільшився на 1,7% - до $15,975 млрд.

Держстат уточнив, що у березні порівняно з лютим поточного року сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 2,2% – до $3,254 млрд, тоді як імпорт виріс на 8,5%, до $5,853 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в березні-2024 було від'ємним і становило $2,598 млрд, попереднього місяця воно також було від'ємним - $2,064 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за три місяці 2024 року становив 0,63 (у січні-березні 2023 року – 0,66).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 205 країн світу.



Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями в січні-березні 2024р.

Товарні позиції Експорт , млн $ Експорт , 1кв. 2024 до 1кв. 2023, % Імпорт , млн $ Імпорт , 1кв. 2024 до 1 кв. 2023, % Загалом 10060,9 97,2 15975,2 101,7 Тварини, продукти тварини походження 370,2 111,9 372,9 111,8 Продукти рослинного походження 3593,9 86,2 710,3 107,2 - зернові культури 2663,7 83,8 42,7 82,4 Жири тваринного та рослинного походження 1535,7 104,2 59,7 92,7 Готові харчові продукти 986,7 123,2 800,7 109,5 Мінеральні продукти 985,9 184,2 2084,1 54,4 Паливо мінеральне; нафта та продукти її переробки 49 58,7 2017,4 53,4 Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема: 220,2 94,5 2105 105 Фармацевтична продукція 72 113,5 630,8 136,4 Добрива 5,1 92,8 310,3 69 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 78,5 102,5 916,8 110,8 Шкіряна сировина 11,4 48,6 64,1 100,2 Деревина та вироби з неї 321,6 83,7 55,5 134,9 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 53,7 43,4 541,8 95,9 Текстильні матеріали та вироби 11,9 39,4 131,8 103,9 Взуття 74,9 106,6 158,8 112,9 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 53,7 43,4 541,8 95,9 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 3,5 70,7 22,6 92,4 Недорогоцінні метали та вироби з них 1067,7 114,4 874,9 128,1 - чорні метали 752,5 128,8 322,8 123,4 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 364,7 50,1 2836,4 101,3 Реактори ядерні, котли, машини 184,8 71,3 1334,6 129,8 Електричні машини 179,9 38,3 1501,9 84,8 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 93,9 114 2217 154,6 Засоби наземного транспорту, крім ж/д 22 71,6 1887,1 139,7 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 19,8 89,3 372,3 146,1 Різні промтовари 191,1 76,3 257,7 124,1 Товари , придбані в портах 0,2 88,3 9,8 72,5

Дані : Держстат України

*- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.