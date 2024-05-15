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АНАЛІТИКА

Сьогодні в Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого зв'язку і понад 4 тис. базових станцій мобільного зв'язку, - Федоров

14:27 15.05.2024 |

Економіка

 

Унаслідок російської агресії в Україні сьогодні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв'язку, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у середу.

"На сьогодні 25% фіксованих мереж пошкоджено - це факт. Знищено або пошкоджено понад 4 тис. станцій мобільного зв'язку", - сказав Федоров на презентації електронних комунікацій до 2030 року.

Серед ризик-факторів, що впливають на телекомунікаційну галузь в Україні, він виділив кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже 4 млн українських біженців.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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