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Сьогодні в Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого зв'язку і понад 4 тис. базових станцій мобільного зв'язку, - Федоров
14:27 15.05.2024 |
Унаслідок російської агресії в Україні сьогодні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв'язку, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у середу.
"На сьогодні 25% фіксованих мереж пошкоджено - це факт. Знищено або пошкоджено понад 4 тис. станцій мобільного зв'язку", - сказав Федоров на презентації електронних комунікацій до 2030 року.
Серед ризик-факторів, що впливають на телекомунікаційну галузь в Україні, він виділив кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже 4 млн українських біженців.
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