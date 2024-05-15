Українські морські порти збільшили вантажообіг у квітні вдвічі

У квітні 2024 року портові оператори в морських портах України обробили 9,91 млн тонн вантажів, що майже вдвічі перевищує показник квітня минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

Зазначається, що найбільше минулого місяця обробили зернових вантажів - 6,3 млн тонн проти 3,9 млн тонн у квітні 2023 року.

Вантажообіг через український морський коридор у квітні склав 7,7 млн тонн, з яких - 5,1 млн тонн - продукція українських аграріїв.

Загалом за січень-квітень 2024 року порти України обробили 37,7 млн тонн. За цей період торік було оброблено 22 млн тонн.

Як повідомлялося, за дев'ять місяців роботи український морський коридор забезпечив експорт 45 млн тонн вантажів до 44 країн світу.