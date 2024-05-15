Фінансові новини
- |
- 15.05.24
- |
- 15:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські морські порти збільшили вантажообіг у квітні вдвічі
14:23 15.05.2024 |
У квітні 2024 року портові оператори в морських портах України обробили 9,91 млн тонн вантажів, що майже вдвічі перевищує показник квітня минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.
Зазначається, що найбільше минулого місяця обробили зернових вантажів - 6,3 млн тонн проти 3,9 млн тонн у квітні 2023 року.
Вантажообіг через український морський коридор у квітні склав 7,7 млн тонн, з яких - 5,1 млн тонн - продукція українських аграріїв.
Загалом за січень-квітень 2024 року порти України обробили 37,7 млн тонн. За цей період торік було оброблено 22 млн тонн.
Як повідомлялося, за дев'ять місяців роботи український морський коридор забезпечив експорт 45 млн тонн вантажів до 44 країн світу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Блінкен у Києві анонсував 2 млрд доларів у новий спецфонд для українського ОПК
|Графіки обмеження енергопостачання для промисловості діятимуть усю добу - Укренерго
|США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot
|Франція передасть Україні зенітні ракети Aster і сотні одиниць бронетехніки - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Блінкен у Києві анонсував 2 млрд доларів у новий спецфонд для українського ОПК
|Сьогодні в Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого зв'язку і понад 4 тис. базових станцій мобільного зв'язку, - Федоров
|Українські морські порти збільшили вантажообіг у квітні вдвічі
|Систему страхування воєнних ризиків в Україні може бути запущено на базі держагентства із застосуванням потужностей українського ринку - Рожкова
|ОККО побудує біоетанольний завод на Тернопільщині
|Країни ОПЕК+ у квітні перевищили на 510 тис. б/д план із видобутку нафти із урахуванням добровільних скорочень - МЕА
Бізнес
|Представлений Vivo X100 Ultra — флагман з телеоб’єктивом 200 МП та Snapdragon 8 Gen 3
|Стартап Hubble Network встановив Bluetooth-з’єднання із супутником на відстані понад 600 км
|США та Китай зустрінуться у Женеві аби обговорити ШІ - Reuters
|Google Wallet припиняє підтримку старих версій Android і Wear OS
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
|Renault представила новий кросовер Symbioz