Супер'яхта Медведчука отримала статус українського судна

Арештована супер'яхта зрадника Віктора Медведчука Royal Romance набула статусу українського судна.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Спільними зусиллями АРМА та Адміністрації судноплавства арештована люксова 92-метрова яхта Royal Romance набула статус українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України", - йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни вже передали до Міжнародної морської організації (ІМО).

За словами очільника Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Євгенія Ігнатенка, це історичний момент. Адже перший в історії країни арештований актив, що перебуває за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні.

Це сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходження коштів від реалізації до державного бюджету, додав він.

Що відомо про продаж супер'яхти Медведчука

Як повідомлялося, наприкінці березня АРМА вперше оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном - яхти колаборанта Віктора Медведчука Royal Romance.

Голова АРМА Олена Дума зазначала, що строк арешту яхти спливає у травні, але АРМА вживає заходів, щоб вона не повернулася до колишнього власника. Вона також уточнила, що мінімальна суму продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро - це страхова сума, у яку оцнили судно.

Водночас журналісти ТСН стверджували, що на яхті досі працює капітан та команда, яких фінансують структури Медведчука. Вони перешкоджали огляду судна, а частковий доступ до нього журналісти та представники АРМА отримали лише після втручання місцевих правоохоронців.

Нагадаємо, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього досі не відбулося.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.