Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Руйнування енергетики вдарить по економіці. ЄБРР прогнозує зростання лише на 3% у 2024 році

09:53 15.05.2024 |

Економіка

 

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що економіка України у 2024 році зросте лише на 3% після 5,3% у 2023-му. Про це йдеться у новому звіті ЄБРР про регіональні економічні перспективи.

Щоб Україна швидко відновилася до довоєнного рівня, зростання має бути набагато вищим - наприклад 14% на рік протягом п'яти років, казали в ЄБРР раніше.

"Попри збільшення ВВП України у 2023 році, якому сприяв рекордний врожай, пошкодження електроенергетичної інфраструктури внаслідок нещодавніх обстрілів є одним з факторів, які, найімовірніше, обмежать подальше зростання у 2024 році", - прогнозує ЄБРР.

Економіку України також будуть сповільнювати обмежений внутрішній попит, дефіцит робочої сили та недостатній обсяг інвестицій.

З іншого боку, значним позитивним фактором стало відкриття нового чорноморського експортного коридору. Це дозволило частково зменшити невизначеність щодо безпеки використання Чорного моря для експорту не лише зернових, а й продукції металургійної та гірничовидобувної промисловості, які постраждали чи не найбільше за останні два роки.

"Після дещо повільного початку використання цього коридору поступово набирає обертів", - вказує ЄБРР.

Банк вважає, що економіка України може розігнатися до 6% у 2025 році, хоча існують великі ризики, що Росія продовжить руйнувати портову та енергетичну інфраструктуру.

У 2023 році прогноз ЄБРР не справдився. Ще у вересні банк прогнозував Україні зростання лише на 1%, а за фактом воно було уп'ятеро більшим.

Інші прогнози щодо ВВП на 2024 рік такі:

* НБУ - 3% (квітень),
* МВФ - 3,2 (квітень),
* Світовий банк - 3,2% (квітень),
* Мінекономіки - 4,6% (січень),
* консенсус-прогноз - 3,6% (квітень).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6799
  0,0603
 0,15
EUR
 1
 42,8305
  0,0810
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5008  0,00 0,01 40,0504  0,01 0,01
EUR 42,6096  0,05 0,11 43,3704  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6100  0,09 0,24 39,6400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес