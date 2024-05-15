Руйнування енергетики вдарить по економіці. ЄБРР прогнозує зростання лише на 3% у 2024 році

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що економіка України у 2024 році зросте лише на 3% після 5,3% у 2023-му. Про це йдеться у новому звіті ЄБРР про регіональні економічні перспективи.

Щоб Україна швидко відновилася до довоєнного рівня, зростання має бути набагато вищим - наприклад 14% на рік протягом п'яти років, казали в ЄБРР раніше.

"Попри збільшення ВВП України у 2023 році, якому сприяв рекордний врожай, пошкодження електроенергетичної інфраструктури внаслідок нещодавніх обстрілів є одним з факторів, які, найімовірніше, обмежать подальше зростання у 2024 році", - прогнозує ЄБРР.

Економіку України також будуть сповільнювати обмежений внутрішній попит, дефіцит робочої сили та недостатній обсяг інвестицій.

З іншого боку, значним позитивним фактором стало відкриття нового чорноморського експортного коридору. Це дозволило частково зменшити невизначеність щодо безпеки використання Чорного моря для експорту не лише зернових, а й продукції металургійної та гірничовидобувної промисловості, які постраждали чи не найбільше за останні два роки.

"Після дещо повільного початку використання цього коридору поступово набирає обертів", - вказує ЄБРР.

Банк вважає, що економіка України може розігнатися до 6% у 2025 році, хоча існують великі ризики, що Росія продовжить руйнувати портову та енергетичну інфраструктуру.

У 2023 році прогноз ЄБРР не справдився. Ще у вересні банк прогнозував Україні зростання лише на 1%, а за фактом воно було уп'ятеро більшим.

Інші прогнози щодо ВВП на 2024 рік такі:

* НБУ - 3% (квітень),

* МВФ - 3,2 (квітень),

* Світовий банк - 3,2% (квітень),

* Мінекономіки - 4,6% (січень),

* консенсус-прогноз - 3,6% (квітень).