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Руйнування енергетики вдарить по економіці. ЄБРР прогнозує зростання лише на 3% у 2024 році
09:53 15.05.2024 |
Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що економіка України у 2024 році зросте лише на 3% після 5,3% у 2023-му. Про це йдеться у новому звіті ЄБРР про регіональні економічні перспективи.
Щоб Україна швидко відновилася до довоєнного рівня, зростання має бути набагато вищим - наприклад 14% на рік протягом п'яти років, казали в ЄБРР раніше.
"Попри збільшення ВВП України у 2023 році, якому сприяв рекордний врожай, пошкодження електроенергетичної інфраструктури внаслідок нещодавніх обстрілів є одним з факторів, які, найімовірніше, обмежать подальше зростання у 2024 році", - прогнозує ЄБРР.
Економіку України також будуть сповільнювати обмежений внутрішній попит, дефіцит робочої сили та недостатній обсяг інвестицій.
З іншого боку, значним позитивним фактором стало відкриття нового чорноморського експортного коридору. Це дозволило частково зменшити невизначеність щодо безпеки використання Чорного моря для експорту не лише зернових, а й продукції металургійної та гірничовидобувної промисловості, які постраждали чи не найбільше за останні два роки.
"Після дещо повільного початку використання цього коридору поступово набирає обертів", - вказує ЄБРР.
Банк вважає, що економіка України може розігнатися до 6% у 2025 році, хоча існують великі ризики, що Росія продовжить руйнувати портову та енергетичну інфраструктуру.
У 2023 році прогноз ЄБРР не справдився. Ще у вересні банк прогнозував Україні зростання лише на 1%, а за фактом воно було уп'ятеро більшим.
Інші прогнози щодо ВВП на 2024 рік такі:
* НБУ - 3% (квітень),
* МВФ - 3,2 (квітень),
* Світовий банк - 3,2% (квітень),
* Мінекономіки - 4,6% (січень),
* консенсус-прогноз - 3,6% (квітень).
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