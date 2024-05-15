В Україні запустили Кабінет водія для бізнесу

В Україні розпочав роботу електронний Кабінет водія для юридичних осіб. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Кабінет створений для того, щоб спростити підприємцям управління своїм автопарком та отримувати сервісні послуги МВС онлайн.

Основні функції Кабінету водія для бізнесу:

- перегляд автопарку компанії: система відображає марку, номер автомобіля, страховий поліс та належного користувача.

- призначення належного користувача: система дозволяє призначати відповідальних осіб для кожного транспортного засобу.

- призначення відповідального за ведення кабінету юридичної особи (1 користувач).

- отримання інформації про статус замовлених послуг.

У МВС особливо наголошують на функції призначення онлайн належного користувача робочими автомобілями, тобто фізичної особи, яка користується транспортом, який їй не належить.

"До сьогоднішнього дня визначити належного користувача через застосунок "Дія" або Електронний кабінет водія мали право виключно фізичні особи, а зараз ця послуга буде доступна і для юридичних осіб без відвідування сервісних центрів МВС", - прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

За його словами, станом на перший квартал 2024 року у власності юридичних осіб перебуває близько 1,1 млн транспортних засобів. За 2023 рік юридичними особами здійснено понад 10 000 операцій із призначення належного користувача. Для цього їм необхідно було відвідати сервісні центри МВС.

"Це відносно невелика кількість операцій, і, зокрема, ми пов'язуємо такий низький показник із незручним механізмом отримання послуги. Цифровізація має змінити ситуацію на краще", - вважає Драп'ятий.

Доступ до Кабінету водія для бізнесу надається через авторизацію під електронною печаткою підприємства. Після входу в систему власники мають можливість призначити адміністратора, який управлятиме Кабінетом від імені компанії.