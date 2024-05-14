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АНАЛІТИКА

АРМА отримало право купувати військові облігації за арештовану валюту колаборантів

17:46 14.05.2024 |

Економіка

 

Президент Володимир Зеленський підписав затверджений у квітні Верховною Радою законопроєкт №10397, який дозволяє Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) купувати військові облігації за арештовану валюту. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Нацагентство значно розширить свої можливості щодо наповнення державного бюджету - заарештовані кошти колаборантів та зрадників України працюватимуть на обороноздатність", - написала Дума у соцмережах.

За її словами, АРМА найближчим часом закупить військові облігації на майже $40 млн.

АРМА могло використовувати передані в управління гривні, (або розміщувати їх на депозиті, або купувати за них військові облігації), але для іноземної валюти такого вибору не було. Нацагентство могло розміщувати валюту лише на депозитних рахунках із максимальним доходом 1%.

Після підписання закону валюту почнуть вкладати в облігації під 3-4% річних.

Раніше голова АРМА говорила, що на валютних депозитних рахунках агентства знаходиться $20 млн і 8 млн євро.

Агентство зможе використати до 80% цих грошей для інвестування в облігації. Щонайменше 20% мають залишатися на рахунках для оперативного управління.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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