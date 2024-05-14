Фінансові новини
- |
- 14.05.24
- |
- 19:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АРМА отримало право купувати військові облігації за арештовану валюту колаборантів
17:46 14.05.2024 |
Президент Володимир Зеленський підписав затверджений у квітні Верховною Радою законопроєкт №10397, який дозволяє Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) купувати військові облігації за арештовану валюту. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
"Нацагентство значно розширить свої можливості щодо наповнення державного бюджету - заарештовані кошти колаборантів та зрадників України працюватимуть на обороноздатність", - написала Дума у соцмережах.
За її словами, АРМА найближчим часом закупить військові облігації на майже $40 млн.
АРМА могло використовувати передані в управління гривні, (або розміщувати їх на депозиті, або купувати за них військові облігації), але для іноземної валюти такого вибору не було. Нацагентство могло розміщувати валюту лише на депозитних рахунках із максимальним доходом 1%.
Після підписання закону валюту почнуть вкладати в облігації під 3-4% річних.
Раніше голова АРМА говорила, що на валютних депозитних рахунках агентства знаходиться $20 млн і 8 млн євро.
Агентство зможе використати до 80% цих грошей для інвестування в облігації. Щонайменше 20% мають залишатися на рахунках для оперативного управління.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США підвищують мита для товарів китайського експорту на суму $18 млрд на рік
ТОП-НОВИНИ
|Ukraine Facility: Євросоюз схвалив план України для отримання 50 мільярдів євро допомоги
|Блінкен прибув до Києва, «щоб продемонструвати непохитну підтримку України»
|Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|АРМА отримало право купувати військові облігації за арештовану валюту колаборантів
|Кабмін спростив бронювання працівників, залучених до відновлення енергетики
|В Україні помірно пришвидшиться зростання споживчих цін у найближчі місяці - Нацбанк
|Уряд спростив розміщення газопоршневих і газотурбінних установок
|В Україні запустили дві потужні глибинні свердловини газу
|Мін'юст після протестів бізнесу вирішив переписати законопроєкт про конфіскацію активів
Бізнес
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів
|Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту