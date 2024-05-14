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АНАЛІТИКА

НБУ оцінив втрати України від блокади кордону в $660 млн. Їх вдається компенсувати

15:43 14.05.2024 |

Економіка

 

Прямі втрати імпорту товарів у перший місяць блокади польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні становили $500 млн, експорту - $160 млн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Надалі їх вдалося частково компенсувати: втрати імпорту - збільшенням постачань іншими шляхами, а експорту - запуском і нарощуванням потужностей нового морського коридору.

Завдяки повноцінній роботі нового морського коридору Україна зможе не тільки компенсувати втрати від блокади кордонів та запровадження ліцензування зерна, а й повернутися на традиційні закордонні ринки, стверджують в НБУ.

Такі тенденції вже спостерігаються. Останніми місяцями українське продовольство повертається на ринки Азії та Африки, а металургійна продукція - на ринки Азії та Америки.

НБУ припускає, що блокада кордонів припиниться у другому кварталі 2024 року і не призведе до значних втрат експортерів.

Негативний вплив на діяльність підприємств-імпортерів також не буде тривалим і компенсується завдяки використанню запасів та певному надолуженню постачань у наступні періоди.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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