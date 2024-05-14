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Артур Еш
Кабмін призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури
Кабінет Міністрів призначив тимчасових керівників Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Відповідні розпорядження Кабмін ухвалив на своєму засіданні у вівторок, 14 травня, повідомляє пресслужба уряду.
Зокрема, тимчасове виконання обов'язків очільника Мінагрополітики покладено на заступника міністра Тараса Висоцького, а очільника Мінінфраструктури - на Василя Шкуракова.
Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.
У той же день Рада звільнила Миколу Сольского з посади міністра аграрної політики та продовольства за поданою ним заявою. Перед цим НАБУ повідомило Сольському про підозру в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.
Зауважимо, що його заступник Тарас Висоцький також є підозрюваним у кримінальній справі НАБУ. За даними слідства, Висоцький у 2022 році організував закупівлю продуктів для потреб обласних військових адміністрацій коштом "Укрзалізниці" за значно завищеними цінами в обраних компаній. Внаслідок цього держбюджету завдані збитки на суму 62,5 млн грн.
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