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АНАЛІТИКА

В Україні зростає попит на легкові автівки

12:46 14.05.2024 |

Економіка

 

У квітні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто. Із них 69% легковиків придбали приватні клієнти, а 31% - юрособи.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному - на 12%.

Минулого місяця приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

* Toyota RAV-4 - 325 одиниць;
* Mazda CX5 - 210;
* KIA Sportage - 176;
* Renault Duster - 143;
* Volkswagen ID.4 - 129.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

* Renault Duster - 341 авто;
* Toyota Land Cruiser Prado - 79;
* Skoda Octavia - 78;
* Citroen C-Elysee - 73;
* Toyota RAV-4 - 68.

Як повідомлялося, у квітні українці придбали понад 4,2 тис. електромобілів. У порівнянні з квітнем 2023 року, попит на електромобілі зріс удвічі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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