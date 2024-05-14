В Україні зростає попит на легкові автівки

У квітні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто. Із них 69% легковиків придбали приватні клієнти, а 31% - юрособи.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному - на 12%.

Минулого місяця приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

* Toyota RAV-4 - 325 одиниць;

* Mazda CX5 - 210;

* KIA Sportage - 176;

* Renault Duster - 143;

* Volkswagen ID.4 - 129.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

* Renault Duster - 341 авто;

* Toyota Land Cruiser Prado - 79;

* Skoda Octavia - 78;

* Citroen C-Elysee - 73;

* Toyota RAV-4 - 68.

Як повідомлялося, у квітні українці придбали понад 4,2 тис. електромобілів. У порівнянні з квітнем 2023 року, попит на електромобілі зріс удвічі.