Фінансові новини
- |
- 14.05.24
- |
- 16:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні зростає попит на легкові автівки
12:46 14.05.2024 |
У квітні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто. Із них 69% легковиків придбали приватні клієнти, а 31% - юрособи.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному - на 12%.
Минулого місяця приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
* Toyota RAV-4 - 325 одиниць;
* Mazda CX5 - 210;
* KIA Sportage - 176;
* Renault Duster - 143;
* Volkswagen ID.4 - 129.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
* Renault Duster - 341 авто;
* Toyota Land Cruiser Prado - 79;
* Skoda Octavia - 78;
* Citroen C-Elysee - 73;
* Toyota RAV-4 - 68.
Як повідомлялося, у квітні українці придбали понад 4,2 тис. електромобілів. У порівнянні з квітнем 2023 року, попит на електромобілі зріс удвічі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США підвищують мита для товарів китайського експорту на суму $18 млрд на рік
ТОП-НОВИНИ
|Ukraine Facility: Євросоюз схвалив план України для отримання 50 мільярдів євро допомоги
|Блінкен прибув до Києва, «щоб продемонструвати непохитну підтримку України»
|Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|В Україні запустили дві потужні глибинні свердловини газу
|Мін'юст після протестів бізнесу вирішив переписати законопроєкт про конфіскацію активів
|НБУ оцінив втрати України від блокади кордону в $660 млн. Їх вдається компенсувати
|Нафта перейшла до помірного зниження, Brent торгується біля $83,2 за барель
|Країни ОПЕК+ у квітні знизили видобуток нафти на 250 тис. б/д, але перевищили план на 90 тис. б/д
|ОПЕК перейшла до таргетування поставок з країн, що не входять до ОПЕК+, замість ОПЕК, оцінка зростання на 2024-2025рр. не змінилася
Бізнес
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів
|Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту