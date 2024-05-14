На аукціонах у системі Prozorro.Продажі з початку року вдалося залучити ₴3,89 мільярда

У 2024 році в системі Prozorro.Продажі відбулося 9,6 тис. успішних аукціонів, на яких було залучено 3,89 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За 2024 рік система Prozorro.Продажі поповнила бюджети різних рівнів на 3,89 млрд гривень. Таку суму принесли 9,6 тис. успішно завершених онлайн-аукціонів», - йдеться в повідомленні.

Найбільше коштів було отримано від малої приватизації державної та комунальної власності - 1,12 млрд грн.

Від продажу та оренди землі надійшло 747,27 млн грн, від продажу активів банків-банкрутів - 571,51 млн грн. Ще 462,73 млн грн принесли аукціони в межах справ про банкрутство. Спецдозволів на користування надрами було реалізовано на 388,93 млн грн.

Наголошується, що ще 2,3 тис. аукціонів знаходяться на етапі закриття угод та потенційно можуть поповнити бюджети різних рівнів на 1,40 млрд гривень.

Станом на 13 травня в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 5 тис. онлайн-аукціонів.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провів у квітні 51 успішний аукціон із продажу активів банків, що ліквідуються; від покупців уже отримано майже 103 млн грн оплати за лоти.