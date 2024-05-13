Фінансові новини
- |
- 13.05.24
- |
- 17:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні створили повний каталог індустріальних парків
14:03 13.05.2024 |
Міністерство економіки створило та представило каталог індустріальних парків, зареєстрованих в Україні. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
У каталозі знаходиться інформація про 76 індустріальних парків.
Каталог допоможе підприємствам знайти партнерів чи місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції, пояснюють у міністерстві.
На ресурсі розміщена докладна інформація про розташування, площу, інфраструктуру та доступні послуги індустріальних парків, а також дані про податкові та інвестиційні стимули.
"Підрахунки показують, що один гектар індустріального парку дає можливість створити 50 нових робочих місць, а $1 державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків дозволяє залучити $6 додаткових приватних інвестицій. На розвиток інфраструктури індустріальних парків на цей рік ми заклали 1 млрд грн", - прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.
З каталогом можна ознайомитися за посиланням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Російська база ППО на горі Ай-Петрі була атакована вранці, загинув командир частини, - ЗМІ
|Справа про розробку системи «Дзвін» для ЗСУ: НАБУ провело обшуки у колишнього начальника військ зв'язку
|Дрони СБУ вразили нафтобазу та електропідстанцію в Бєлгородській і Липецькій областях РФ - джерело
|Путін вирішив змінити Шойгу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
|В Україні в I кв.-2024 поголів'я свиней у промислових господарствах збільшилося на 16%
|В Україні забронювали понад 4 тисячі ІТ-спеціалістів. Це трохи більше 1%
|Нафта перейшла до помірного зростання, Brent біля $83,2 за барель
|В Україні створили повний каталог індустріальних парків
|Укренерго вводить нові обмеження електропостачання для промисловості
|Ставка обслуговування держборгу України з кінця 2021 р. знизилася в 1,4 раза за зростання строку погашення в 1,6 раза - Марченко
Бізнес
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту
|У Пентагоні кажуть, що заблокували доступ до Starlink для росіян в Україні
|Процесор Apple M4 випереджає Intel Core i9-14900KS на 16% в тесті одноядерної продуктивності Geekbench
|Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі
|Без VPN і дозволу уряду: в Китаї раптово запрацював заборонений WhatsApp
|Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri
|Neuralink Ілона Маска повідомив, що його мозковий чип мав проблеми після імплантації першому пацієнту