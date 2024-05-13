В Україні створили повний каталог індустріальних парків

Міністерство економіки створило та представило каталог індустріальних парків, зареєстрованих в Україні. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

У каталозі знаходиться інформація про 76 індустріальних парків.

Каталог допоможе підприємствам знайти партнерів чи місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції, пояснюють у міністерстві.

На ресурсі розміщена докладна інформація про розташування, площу, інфраструктуру та доступні послуги індустріальних парків, а також дані про податкові та інвестиційні стимули.

"Підрахунки показують, що один гектар індустріального парку дає можливість створити 50 нових робочих місць, а $1 державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків дозволяє залучити $6 додаткових приватних інвестицій. На розвиток інфраструктури індустріальних парків на цей рік ми заклали 1 млрд грн", - прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

З каталогом можна ознайомитися за посиланням.