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Експеримент із дистанційного обстеження знищеного житла на окупованих територіях потребує масштабування - Верещук

10:48 13.05.2024 |

Економіка

 

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що експериментальний проєкт із дистанційного обстеження знищеного житла на тимчасово окупованих територіях є дієвим і потребує масштабування.

"Цей проєкт справді працює. Його необхідно масштабувати та поширити на інші тимчасово окуповані території, де є зруйноване житло українців. Я кажу насамперед про Маріуполь. Адже там зараз росіяни зносять зруйновані будинки й на їхньому місці будують нові. Тому дуже важливо вчасно зафіксувати руйнування, яких ворог завдав нашим містам, і не дати йому змоги приховати ці злочини", - цитує Верещук пресслужба міністерства.

Зазначається, що нещодавно був започаткований пілотний проєкт, який дає змогу підтвердити руйнування житла на ТОТ за допомогою інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі - аерозйомки. Реалізація проєкту розпочалась із Мелітополя.

"За період реалізації проєкту комісія при Мелітопольській міській раді змогла розглянути та зафіксувати у Державному реєстрі чотири заяви про надання компенсацій за знищені об'єкти нерухомого майна. За двома з них уже було оформлено житлові сертифікати для виплати компенсацій власникам", - розповіли у відомстві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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