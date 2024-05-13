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Металурги за чотири місяці збільшили обсяги виробництва на 29,5% - Укрметалургпром

10:16 13.05.2024 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України у січні-квітні 2024 року збільшили виробництво основних видів продукції в середньому на 29,5% до показника за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила пресслужба ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.

Так, за даними об'єднання, у січні-квітні 2024 року було вироблено чавуну 2,19 млн т (+25,1% відносно січня-квітня 2023 року), сталі - 2,40 млн т (+32,8%), прокату - 1,97 млн т (+30,5%).

Металурги за чотири місяці збільшили обсяги виробництва на 29,5% - Укрметалургпром

 

Металурги за чотири місяці збільшили обсяги виробництва на 29,5% - Укрметалургпром

 

У квітні обсяги виробництва чавуну до показника березня були збільшені на 10,9%, до 596,9 тис. т, сталі - на 16,9%, до 714,7 тис. т, прокату - на 19,5%, до 584,3 тис. т.

Металурги за чотири місяці збільшили обсяги виробництва на 29,5% - Укрметалургпром

 

Металурги за чотири місяці збільшили обсяги виробництва на 29,5% - Укрметалургпром
 

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