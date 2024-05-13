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Чехія надасть Україні €750 тисяч на розвиток лісової галузі
10:12 13.05.2024 |
Чехія в межах проєкту «Посилення потенціалу України у сфері моніторингу лісів для приведення його у відповідність до стандартів ЄС» виділяє €750 тисяч для підтримки і розвитку української лісової галузі.
Про це у Фейсбуці повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль, передає Укрінформ.
«Чесько-Українське партнерство виходить на новий рівень. Розпочинаємо спільний проєкт щодо посилення потенціалу України у сфері моніторингу лісів відповідно до європейських стандартів», - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що мета даного проєкту - підтримати якість та комплексність системи моніторингу лісів в Україні і таким чином сприяти підвищенню якості даних.
Співпраця передбачає, зокрема, розробку програмного забезпечення для збору даних під час лісовпорядкування UKRTAX із використанням методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та обробки даних; обладнання робочих місць ДЗЗ/GIS на базі ВО «Укрдержліспроєкт», створення спеціалізованої авдиторії для ДЗЗ/GIS на базі Національним університетом біоресурсів та природокористування України.
За інформацією Смаля, на реалізацію зазначеного проєкту Україна отримає €750 тисяч від чеських партнерів.
Наступним кроком партнерства стане підписання меморандуму про взаєморозуміння між Держлісагентством, Українським науково-дослідним інститутом лісівництва і агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, ВО «Укрдержліспроєкт», НУБіП та Інститутом лісового господарства Чехії.
Як повідомлялося, Чехія передала для лікарні у Марганецькій громаді на Дніпропетровщині медичне обладнання загальною вартістю майже €400 тисяч.
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