Чехія надасть Україні €750 тисяч на розвиток лісової галузі

Чехія в межах проєкту «Посилення потенціалу України у сфері моніторингу лісів для приведення його у відповідність до стандартів ЄС» виділяє €750 тисяч для підтримки і розвитку української лісової галузі.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль, передає Укрінформ.

«Чесько-Українське партнерство виходить на новий рівень. Розпочинаємо спільний проєкт щодо посилення потенціалу України у сфері моніторингу лісів відповідно до європейських стандартів», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що мета даного проєкту - підтримати якість та комплексність системи моніторингу лісів в Україні і таким чином сприяти підвищенню якості даних.

Співпраця передбачає, зокрема, розробку програмного забезпечення для збору даних під час лісовпорядкування UKRTAX із використанням методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та обробки даних; обладнання робочих місць ДЗЗ/GIS на базі ВО «Укрдержліспроєкт», створення спеціалізованої авдиторії для ДЗЗ/GIS на базі Національним університетом біоресурсів та природокористування України.

За інформацією Смаля, на реалізацію зазначеного проєкту Україна отримає €750 тисяч від чеських партнерів.

Наступним кроком партнерства стане підписання меморандуму про взаєморозуміння між Держлісагентством, Українським науково-дослідним інститутом лісівництва і агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, ВО «Укрдержліспроєкт», НУБіП та Інститутом лісового господарства Чехії.

Як повідомлялося, Чехія передала для лікарні у Марганецькій громаді на Дніпропетровщині медичне обладнання загальною вартістю майже €400 тисяч.