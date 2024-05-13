Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За рік понад 57 тисяч українців скористались програмою «єВідновлення»

09:44 13.05.2024 |

Економіка

 

Понад 57 тис українців отримали кошти на відновлення зруйнованого в результаті війни або на купівлю нового житла з травня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Програма запрацювала у травні 2023 року з послуги отримання грошової допомоги на ремонт до 200 тис. грн. Сьогодні також можна одержати кошти на відновлення житла до 500 тис. грн або сертифікат на купівлю нового, якщо неможливо відбудуватися.

Завдяки єВідновленню:

* 54,5 тис. громадян отримали виплати для відбудови пошкодженого житла на загальну суму понад 5,8 млрд грн;
* 2,8 тис. українців придбали нові домівки за житлові сертифікати, які отримали як компенсацію за знищене житло.

Найбільше заяв про отримання допомоги надійшло з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської, Херсонської та Чернігівської областей.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,7206
  0,1688
 0,43
EUR
 1
 42,8148
  0,3836
 0,90

Курс обміну валют на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4258  0,01 0,02 39,9850  0,00 0,01
EUR 42,4325  0,05 0,13 43,1567  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5600  0,25 0,63 39,6300  0,20 0,51
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес