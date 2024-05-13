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За рік понад 57 тисяч українців скористались програмою «єВідновлення»
09:44 13.05.2024 |
Понад 57 тис українців отримали кошти на відновлення зруйнованого в результаті війни або на купівлю нового житла з травня 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Програма запрацювала у травні 2023 року з послуги отримання грошової допомоги на ремонт до 200 тис. грн. Сьогодні також можна одержати кошти на відновлення житла до 500 тис. грн або сертифікат на купівлю нового, якщо неможливо відбудуватися.
Завдяки єВідновленню:
* 54,5 тис. громадян отримали виплати для відбудови пошкодженого житла на загальну суму понад 5,8 млрд грн;
* 2,8 тис. українців придбали нові домівки за житлові сертифікати, які отримали як компенсацію за знищене житло.
Найбільше заяв про отримання допомоги надійшло з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської, Херсонської та Чернігівської областей.
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