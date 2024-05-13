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Держгеонадра проведуть шості аукціони з продажу спецдозволів на ₴26 мільйонів
09:01 13.05.2024 |
Державна служба геології та надр України проведе 23 травня шості аукціони з продажу спецдозволів на розробку 13 ділянок надр загальною вартістю 26 млн грн.
Про це повідомила пресслужба установи, передає Укрінформ.
«Державна служба геології та надр України оголосила проведення шостих аукціонів у 2024 році, на які запропонувала 13 ділянок надр із покладами піску, гравію, піщано-галькового матеріалу, підземних вод, бурштину, бурого вугілля», - йдеться в повідомленні.
Загальна початкова вартість лотів становить 26 005 172 гривень. Торги проходитимуть на платформі Prozorro.Продажі в режимі реального часу.
Серед виставлених на шості аукціони лотів, зокрема, спецдозвіл на користування Коростишівським розрізом (Північна лінза) Андрушівського родовища на Житомирщині з покладами бурого вугілля строком на 20 років. Стартова вартість лоту - 13,78 млн грн.
Потенційним інвесторам також пропонується спецдозвіл на вивчення та промислову розробку Чинадіївської гірської ділянки (свердловина № 1п (проєктна)) на Закарпатті. Вид корисної копалини - підземні води питні для нецентралізованого водопостачання. Стартова вартість лоту - 3,19 млн грн.
Ділянку з покладами бурштину пропонують для вивчення та промислової розробки строком на 10 років у Сарненському районі Рівненської області. Стартова вартість лоту - 2,07 млн грн.
Як повідомлялося, за результатами п'ятих аукціонів Державна служба геології та надр реалізувала п'ять спеціальних дозволів на користування ділянками надр із покладами туфу, піску, піску кварцового та питних підземних вод на загальну суму 16,98 млн грн.
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