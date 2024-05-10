Інфляція в Україні у квітні 2024 р. знизилася до 0,2%, у річному вимірі збереглася на рівні 3,2% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року знизилося до 0,2% з 0,5% у березні, 0,3% у лютому і 0,4% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Відомство нагадало, що у квітні 2023 року зростання цін також становило 0,2%, тому в річному обчислені інфляція за підсумками квітня цього року збереглася на рівні 3,2%, як і за підсумками березня, тоді як за підсумками лютого вона становила 4,3%, за підсумками січня - 4,7%, а за підсумками грудня 2023 року - 5,1%.

Зазначається, що у квітні-2024 базова інфляція знизилася до 0,7% з 1% у березні, 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що у квітні-2023 базова інфляція становила 0,5%, у річному вимірі вона зросла за підсумками минулого місяця до 4,4% з 4,2% за підсумками березня, однак цей показник нижчий, ніж за підсумками лютого - 4,5% і за підсумками січня - 4,6%.

За даними статвідомства, на споживчому ринку у квітні порівняно з березнем поточного року ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизилися на 0,3%. Найбільше (на 19,2%) подешевшали яйця. На 2,4-0,3% знизилися ціни на цукор, сало, продукти переробки зернових, овочі, молоко. На 1,2-0,6% зросли ціни на яловичину, масло, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг та взуття подорожчали на 0,9%, зокрема взуття - на 1,3%, одяг - на 0,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,4% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,9%.

Ціни на транспорт минулого місяця зросли на 2,1% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 3,7%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.

Національний банк України (НБУ) наприкінці квітня 2024 року покращив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,6% до 8,2% і погіршив його на 2025 рік із 5,8% до 6%.



Споживчі ціни у квітні 2024 р., %*

Квітень 2024 до Січень–квітень 2024 до березня 2024 грудня 2023 квітня 2023 січня–квітня 2023 Індекс споживчих цін 0,2 1,4 3,2 3,8 Продукти харчування та безалкогольні напої -0,3 1,0 -0,5 1,5 Продукти харчування -0,4 1,0 -0,8 1,2 хліб і хлібопродукти 0,2 0,8 -2,1 -2,4 хліб 0,8 2,1 5,7 5,6 макаронні вироби 0,0 1,0 -0,6 -0,2 м’ясо та м’ясопродукти 0,0 -2,3 4,2 7,7 риба та продукти з риби 1,1 3,2 5,1 4,9 молоко -0,3 1,8 9,3 9,3 сир і м’який сир 0,1 2,5 7,8 7,9 яйця -19,2 -40,3 -41,9 -28,5 масло 1,2 6,4 14,9 12,9 олія соняшникова 0,8 -2,7 -15,4 -16,4 фрукти 0,6 9,9 7,0 3,9 овочі -1,7 19,1 -13,9 -3,7 цукор -2,4 -9,6 -15,1 -11,8 Безалкогольні напої 1,0 2,8 5,8 5,9 Алкогольні напої, тютюнові вироби 0,6 2,4 8,0 8,7 Одяг і взуття 0,9 3,9 -6,2 -6,6 Одяг 0,5 3,7 -6,0 -6,4 Взуття 1,3 4,0 -6,7 -7,1

Продовження

Квітень 2024 до Січень–квітень 2024 до березня 2024 грудня 2023 квітня 2023 січня–квітня 2023 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 0,1 0,2 12,9 12,8 Утримання та ремонт житла 0,2 2,1 3,2 3,1 Водопостачання 0,0 0,0 0,0 -0,2 Прибирання сміття 0,0 0,0 1,6 3,1 Каналізація 0,0 0,0 0,0 -0,1 Послуги з управління багатоквартирними будинками 0,3 3,1 5,1 4,7 Електроенергія 0,0 0,0 69,7 69,7 Природний газ 0,0 0,0 0,0 0,0 Гаряча вода, опалення 0,0 0,0 0,0 0,0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0,3 0,7 -0,6 -0,3 Охорона здоров’я 1,4 4,4 9,5 9,0 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 1,8 4,7 9,1 8,4 Амбулаторні послуги 1,0 4,9 12,0 11,7 Транспорт 2,1 2,1 9,0 5,0 Паливо та мастила 3,7 1,1 18,1 8,3 Транспортні послуги 0,6 2,2 6,8 6,3 залізничний пасажирський транспорт -0,4 4,3 -3,7 -2,2 автодорожній пасажирський транспорт 0,7 2,1 7,6 7,0 Зв’язок 0,1 0,7 0,3 0,3 Відпочинок і культура -0,2 0,1 -2,3 -2,0 Освіта 0,1 0,8 11,8 11,9 Ресторани та готелі 0,6 3,1 10,9 11,8 Різні товари та послуги -3,6 -1,7 8,7 10,0

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.