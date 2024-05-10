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Інфляція в Україні у квітні 2024 р. знизилася до 0,2%, у річному вимірі збереглася на рівні 3,2% - Держстат
16:36 10.05.2024 |
Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року знизилося до 0,2% з 0,5% у березні, 0,3% у лютому і 0,4% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Відомство нагадало, що у квітні 2023 року зростання цін також становило 0,2%, тому в річному обчислені інфляція за підсумками квітня цього року збереглася на рівні 3,2%, як і за підсумками березня, тоді як за підсумками лютого вона становила 4,3%, за підсумками січня - 4,7%, а за підсумками грудня 2023 року - 5,1%.
Зазначається, що у квітні-2024 базова інфляція знизилася до 0,7% з 1% у березні, 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що у квітні-2023 базова інфляція становила 0,5%, у річному вимірі вона зросла за підсумками минулого місяця до 4,4% з 4,2% за підсумками березня, однак цей показник нижчий, ніж за підсумками лютого - 4,5% і за підсумками січня - 4,6%.
За даними статвідомства, на споживчому ринку у квітні порівняно з березнем поточного року ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизилися на 0,3%. Найбільше (на 19,2%) подешевшали яйця. На 2,4-0,3% знизилися ціни на цукор, сало, продукти переробки зернових, овочі, молоко. На 1,2-0,6% зросли ціни на яловичину, масло, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, фрукти.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.
Одяг та взуття подорожчали на 0,9%, зокрема взуття - на 1,3%, одяг - на 0,5%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,4% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,9%.
Ціни на транспорт минулого місяця зросли на 2,1% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 3,7%.
Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.
Національний банк України (НБУ) наприкінці квітня 2024 року покращив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,6% до 8,2% і погіршив його на 2025 рік із 5,8% до 6%.
Споживчі ціни у квітні 2024 р., %*
|Квітень 2024 до
|Січень–квітень 2024 до
|березня 2024
|грудня 2023
|квітня 2023
|січня–квітня 2023
|Індекс споживчих цін
|0,2
|1,4
|3,2
|3,8
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|-0,3
|1,0
|-0,5
|1,5
|Продукти харчування
|-0,4
|1,0
|-0,8
|1,2
|хліб і хлібопродукти
|0,2
|0,8
|-2,1
|-2,4
|хліб
|0,8
|2,1
|5,7
|5,6
|макаронні вироби
|0,0
|1,0
|-0,6
|-0,2
|м’ясо та м’ясопродукти
|0,0
|-2,3
|4,2
|7,7
|риба та продукти з риби
|1,1
|3,2
|5,1
|4,9
|молоко
|-0,3
|1,8
|9,3
|9,3
|сир і м’який сир
|0,1
|2,5
|7,8
|7,9
|яйця
|-19,2
|-40,3
|-41,9
|-28,5
|масло
|1,2
|6,4
|14,9
|12,9
|олія соняшникова
|0,8
|-2,7
|-15,4
|-16,4
|фрукти
|0,6
|9,9
|7,0
|3,9
|овочі
|-1,7
|19,1
|-13,9
|-3,7
|цукор
|-2,4
|-9,6
|-15,1
|-11,8
|Безалкогольні напої
|1,0
|2,8
|5,8
|5,9
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0,6
|2,4
|8,0
|8,7
|Одяг і взуття
|0,9
|3,9
|-6,2
|-6,6
|Одяг
|0,5
|3,7
|-6,0
|-6,4
|Взуття
|1,3
|4,0
|-6,7
|-7,1
Продовження
|Квітень 2024 до
|Січень–квітень 2024 до
|березня 2024
|грудня 2023
|квітня 2023
|січня–квітня 2023
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
|0,1
|0,2
|12,9
|12,8
|Утримання та ремонт житла
|0,2
|2,1
|3,2
|3,1
|Водопостачання
|0,0
|0,0
|0,0
|-0,2
|Прибирання сміття
|0,0
|0,0
|1,6
|3,1
|Каналізація
|0,0
|0,0
|0,0
|-0,1
|Послуги з управління багатоквартирними будинками
|0,3
|3,1
|5,1
|4,7
|Електроенергія
|0,0
|0,0
|69,7
|69,7
|Природний газ
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Гаряча вода, опалення
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0,3
|0,7
|-0,6
|-0,3
|Охорона здоров’я
|1,4
|4,4
|9,5
|9,0
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|1,8
|4,7
|9,1
|8,4
|Амбулаторні послуги
|1,0
|4,9
|12,0
|11,7
|Транспорт
|2,1
|2,1
|9,0
|5,0
|Паливо та мастила
|3,7
|1,1
|18,1
|8,3
|Транспортні послуги
|0,6
|2,2
|6,8
|6,3
|залізничний пасажирський транспорт
|-0,4
|4,3
|-3,7
|-2,2
|автодорожній пасажирський транспорт
|0,7
|2,1
|7,6
|7,0
|Зв’язок
|0,1
|0,7
|0,3
|0,3
|Відпочинок і культура
|-0,2
|0,1
|-2,3
|-2,0
|Освіта
|0,1
|0,8
|11,8
|11,9
|Ресторани та готелі
|0,6
|3,1
|10,9
|11,8
|Різні товари та послуги
|-3,6
|-1,7
|8,7
|10,0
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
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