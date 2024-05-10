Кабмін виділив майже 7,2 млрд грн на відновлення енергосистеми України - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділив 7 млрд 168 млн грн на відновлення енергосистеми України, повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо нашу роботу з ЄС і партнерами щодо енергетичної стійкості. Ухвалюємо рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відновлення нашої енергосистеми", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду в п'ятницю.

За його словами, за ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також на найкращу синхронізацію енергосистем України та ЄС.

"Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту", - підсумував він.

