Перед ПП «Долгобичув-Угринів» на польському кордоні розпочався одноденний страйк - Держмитниця

У п'ятницю, 10 травня, перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів" на польському кордоні пройде одноденний страйк на вантажних напрямках, повідомляє Державна митна служба України.

"За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску "Долгобичув - Угринів" буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

На пасажирському напрямку автомобілі та автобуси переміщатимуться безперешкодно.