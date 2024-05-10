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Перед ПП «Долгобичув-Угринів» на польському кордоні розпочався одноденний страйк - Держмитниця

12:05 10.05.2024 |

Економіка

 

У п'ятницю, 10 травня, перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів" на польському кордоні пройде одноденний страйк на вантажних напрямках, повідомляє Державна митна служба України.

"За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску "Долгобичув - Угринів" буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

На пасажирському напрямку автомобілі та автобуси переміщатимуться безперешкодно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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