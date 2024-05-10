Експорт морським коридором України сягнув 45 мільйонів тонн

З початку роботи українським морським коридором пройшло майже 1 600 суден із 45 мнн т вантажів.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури передає Укрінформ.

«За майже 9 місяців функціонування Українського коридору майже 1 600 суден експортували з портів Великої Одеси 45 млн тонн вантажів. Переважно це продукція українських аграріїв для світових продовольчих ринків», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що понад 30 млн т української агропродукції отримали 38 країн світу.

Наразі на підході до портів перебувають ще 108 суден, які будуть навантажені понад 3 млн т продукції для експорту.

Як повідомлялося, Міжнародна морська організація обговорила з українськими партнерами питання посилення безпеки українського тимчасового морського коридору.

Фото: Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.