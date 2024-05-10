Попит українців на землю та нерухомість зріс із початку року у 1,5 раза

За перший квартал 2024 року українці оформили понад 185 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки, що на 36,4% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Водночас відчужень іншої нерухомості побільшало на 55%, але їх все ще менше, ніж у 2021 році.

Про це свідчать дані Єдиного реєстру нотаріальних бланків Мін'юста, передає Опендатабот.

"У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю. Зокрема, 185 тисяч договорів про відчуження землі оформили нотаріуси за перший квартал 2024 року. Це на 56% більше, ніж у аналогічний період минулоріч: тоді нотаріуси посвідчили майже 119 тисяч таких бланків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість таких договорів вже на третину більша, ніж до початку повномасштабної війни. Тоді, у 2021 році, було оформлено понад 136 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки.

Водночас відчужень іншої нерухомості, окрім землі, цьогоріч побільшало у півтора рази. Так, за перший квартал цього року нотаріуси посвідчили понад 181 тисячу таких бланків. До порівняння, за той самий період торік таких угод було майже 117 тисяч.

Утім, це все ще на 16% менше, ніж до початку повномасштабної: тоді для відчуження землі було використано трохи більше 216 тисяч бланків.

Як уточнили аналітики, на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.

Як повідомлялося, після відкриття ринку землі для юридичних осіб бізнес продав понад 1000 гектарів землі.