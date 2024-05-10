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Зібрана в Україні машина розмінування MV-4 отримала сертифікат відповідності
23:42 09.05.2024 |
Українське підприємство А3tech отримало сертифікат відповідності машини для розмінування DOK-ING MV-4. Це дозволить компанії-виробнику перейти до промислового виробництва.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
MV-4 - легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю і міцній конструкції є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів. MV-4 може витримати вибух протитанкової міни. MV-4 використовують для механічної підготовки ґрунту та розмінування, механічного огляду території та її очищення, вилучення предметів. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м2.
Підприємство А3tech, яке здійснює збірку і локалізацію хорватських машин DOK-ING після отримання сертифіката може перейти до серійного виробництва машин, що є важливим для гуманітарного розмінування.
Компанія залучила додатковий завод, що виробляє частину комплектуючих.
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