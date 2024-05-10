Україна створює мережу секретних підземних оборонних підприємств, - El Mundo

Україна почала створювати мережу секретних підземних заводів для перезапуску збройової промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Як пише видання, Україна за допомогою секретних підземних заводів прагне позбутись залежності в озброєнні від інших країни а також прагне стати центром виробництва зброї для всього Заходу.

Зокрема відомо, що частину заводів Україна маскує декораціями а персонал туди ретельно перевіряють, щоб не було інформаторів Росії.

За даними видання, відповідальними за будівництво прихованої мережі міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. А на підземних заводах випускають боєприпаси, всі види безпілотників, БТР "Козак", ракети "Нептун", протитанкові ракети "Стугна".