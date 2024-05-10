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Держмитниця виявила порушень митних правил на 6 млрд грн. Сума зросла у 3,5 раза за рік
22:54 09.05.2024 |
Митниці Державної митної служби виявили 3275 порушень митних правил на суму 6 млрд грн за чотири місяці 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.
Вартісний показник збільшився майже у 3,5 раза проти аналогічного періоду 2023 року, додають у ДМСУ.
У 965 справах щодо порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 104 млн грн. Зокрема:
- промислових товарів на 50 млн грн
- продовольчих товарів на понад 23 млн грн
- транспортних засобів на 29 млн грн
- валюти на 1,5 млн грн.
"У 1160 справах щодо порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 28 млн грн, стягнуто штрафів на 31 млн грн", - йдеться у повідомленні.
На розгляд до суду митницями передано 1623 справи щодо порушення митних правил на 4,5 млрд грн. У 1613 справах, зокрема заведених у попередні періоди, судом ухвалено рішення про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 540 млн грн (конфіскація - 243 млн грн, штрафи - 297 млн грн).
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