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АНАЛІТИКА

Запуск «Земельного банку»: Рада затвердила розподіл грошей від оренди держземель

 

Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу, які регулюють розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах із передачі державних сільгоспземель в оренду. Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Це ще один важливий крок для старту проєкту "Земельний банк", пояснив голова ФДМ.

Тепер 90% таких надходжень йтимуть до державного бюджету, а 10% - до місцевих бюджетів.

Це дозволить значно збільшити прибутки державного бюджету завдяки прозорому ринку оренди землі через "Земельний банк".

Також новий порядок розподілу збереже надходження місцевих бюджетів на поточному рівні, а в перспективі збільшить прибутки місцевих бюджетів завдяки виведенню з тіні орендних відносин.

"В умовах воєнного стану такі зміни посилять наші внутрішні резерви. Це додаткові кошти до державного бюджету, з якого фінансуються Сили оборони України", - прокоментував Коваль.

За його словами, ФДМ працює над тим, щоб "Земельний банк" запрацював якнайшвидше.

У першому пулі заплановано передати в оренду через онлайн-аукціони понад 100 000 га сільгоспземель.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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