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АНАЛІТИКА

Компенсація по «єВідновленню»: Шуляк розповіла про основну причину відмови

22:47 08.05.2024 |

Економіка

 

Одна з основних причин, чому українцям відмовляють у компенсації за програмою "єВідновлення", - знищене житло не було внесене у Державний реєстр речових прав.

Про це ЕП повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, глава партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

"Ми бачимо, що зараз видається більше ніж 1 тис житлових сертифікатів за місяць. За цей же період сума компенсацій, які видають громадянам, чиє житло знищено в результаті російської збройної агресії, зростає в середньому на 1 млрд гривень. Більше того, ми бачимо, що українці в середньому витрачають на придбання нового житла більше ніж 1 млрд гривень за тридцять днів", - зазначила Шуляк

За її словами, на нові домівки, придбані за допомогою програми, українці протягом місяця витратили більше 1 млрд гривень, при цьому відмовили у компенсації за знищене житло лише 443 заявникам. Загальна кількість відмов поступово зменшується.

"В період з 7 квітня по 8 травня на компенсацію за знищене житло подалася 1651 родина. І відмовлено лише 26% з них. При цьому у, наприклад, відсоток відмов станом на 3 березня становив 34%", - пояснила Шуляк.

У переліку основних причин відмови - випадки, коли житло не зареєстроване у Державному реєстрі речових прав (ДРРП). Саме тому, зазначила очільниця партії "Слуга Народу", всі правоустановчі документи, право власності на квартиру, на будинок, треба обов'язково взяти, піти до нотаріуса, ЦНАПу або до державного реєстратора і перевірити, чи внесені дані до такого Реєстру - оскільки він почав працювати тільки з 2013 року, дуже багато нерухомості туди і досі не внесено.

"Ми розуміємо, що частина людей ще доносить дані, хтось намагається поновити правоустановчі документи, тому що у багатьох вони або згоріли, або взагалі були загублені. Тому надважливо, щоб у ДРРП був відповідний запис. Якщо його немає, отримати право на компенсацію людина може тільки через суд. Але як показує судова практика - це також не боляче і не страшно, оскільки суди зазвичай виносять такі рішення на користь позивачів", - наголосила Шуляк.

Глава партії додала, що якісь роботи програми постійно покращується, зокрема, завдяки новим оновленням. Так, до прикладу, з кінця 2023 року можуть подавати заяви на отримання грошової компенсації не лише через застосунок "Дія", а й через Центри надання адміністративних послуг та нотаріусів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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