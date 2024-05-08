Україна наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе, - директор «Укроборонпрому»

Україна у 2024 році наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе, аналогічним Shahed-131 та Shahed-136.

Про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, повідомляє РБК-Україна з посиланням його інтерв'ю виданню АрміяInform.

За його словами, підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва. Так, зокрема, йдеться про виробництво дронів. Оскільки приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому підписують ліцензійну угоду, і до виробництва залучаються підприємства "Укроборонпрому".

"І це вже дало свої результати. У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників", - сказав Сметанін,

Він підтвердив слова міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який заявив, що "те, що на Росії вибухає, - то все наше".

Також для розробки нових видів озброєнь залучено дуже велику кількість приватних підприємств-розробників, науковців. Є розробки більш інноваційні, є такі, що відповідають завтрашньому дню, повідомив гендиректор "Укроборонпрому".

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів виділив додаткові 15,5 млрд гривень на закупівлю дронів. Вони підуть адміністрації Держспецзв'язку, що займається відповідними закупівлями. Кошти дозволять поставити Силам безпеки та оборони 300 тисяч безпілотників.

Це додатковий ресурс до 43,3 млрд гривень, які вже виділили на безпілотники цього року.

