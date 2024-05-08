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АНАЛІТИКА

У травні Пенсійний фонд спрямував на виплати майже ₴17 мільярдів

11:55 08.05.2024 |

Економіка

 

Пенсійний фонд України спрямував на пенсійні виплати у травні вже 16,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ПФУ.

"Станом на 7 травня профінансовано: на пенсійні виплати - 16,9 млрд грн, у тому числі через АТ "Укрпошта" - 3,6 млрд грн, через уповноважені банки - 13,3 млрд грн",- йдеться у повідомленні.

Крім того, на виплату житлових субсидій та пільг направлено 2 696,4 млн грн; на страхові виплати - 1 440,2 млн грн, у тому числі на оплату лікарняних - 292,7 млн грн.

У травні надано вже 195,0 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд у квітні 2024 року профінансував пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові виплати на загальну суму 68,6 млрд грн.
 

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