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Державний оператор тилу заощадив 2,2 млрд грн. Гроші підуть на закупівлю амуніції
11:47 08.05.2024 |
Державний оператор тилу завдяки конкуренції на закупівлях речового майна зекономив 2,2 млрд грн. На ці гроші придбають засоби індивідуального захисту для військових, повідомила пресслужба ДОТ.
"Для нас важливе правильне використання всіх зекономлених коштів. Вони мають працювати на ЗСУ. Кожна гривня, кожен мільйон і мільярд. Саме тому у співпраці з Міністерством визначаємо нагальні потреби військових і спрямовуємо заощаджені бюджетні кошти на них", - зазначила директорка з управління закупівлями Державного оператора тилу Вікторія Виноградова.
Уже розпочалася закупівля додаткового обсягу бронежилетів для Збройних Сил України.
Крім того, планується придбання:
→ шоломів;
→ тактичних навушників.
За перші три місяці роботи ДОТ завдяки конкурентним торгам вдалося заощадити 2,9 млрд грн проти цін на початок роботи закупівельної організації Міноборони.
Станом на початок травня закупівельна організація Міністерства оборони посіла перше місце на Prozorro за рівнем конкурентності закупівель.
ДОТ провів найбільше конкурентних закупівель речового забезпечення серед усіх закупівельників - понад 99% (середнє в Prozorro - 6,19% ), показник конкурентних закупівель пально-мастильних матеріалів сягнув 92,5%, що в п'ять разів більше, ніж середній на майданчику.
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