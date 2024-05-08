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Попит українців на електромобілі у квітні зріс удвічі

10:20 08.05.2024 |

Економіка

 

Упродовж квітня український автопарк поповнили понад 4,2 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). У порівнянні з квітнем 2023 року, попит на електромобілі зріс удвічі.

Про це повідомляє Укравтопром.

Водночас частка нових машин в реєстраціях BEV становила 17%, проти 21% роком раніше.

Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4141 штук (нових - 707, уживаних - 3434). Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто. Також було зареєстровано один новий електробус.

Серед нових електромобілів у квітні українці найчастіше купували Volkswagen ID.4 (141 одиниця), Honda M-NV (72), Nissan Ariya (68), BYD Song Plus (49), MG 4 (39).

Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf - у квітні її придбали 497 разів, на другому місці - Tesla Model 3 (414), на третьому - Tesla Model Y (343), четвертому- Volkswagen e-Golf (253), замикає п'ятірку Hyundai Kona (205).

Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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