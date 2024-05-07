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Шмигаль: У квітні Україна вийшла на обсяги експорту, співставні з довоєнними місяцями
17:36 07.05.2024 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що у квітні Україна вийшла на обсяги експорту, співставні з довоєнними місяцями.
"У квітні ми вже вийшли на обсяги експорту, співставні з довоєнними місяцями. Це стало можливим завдяки новому морському коридору, страхуванню воєнних ризиків, інвестиціям у логістику та підтримці українського експорту", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За його словами, завдяки програмам підтримки бізнесу, влада бачить поступове відновлення економіки і поліпшення ділової активності.
Прем'єр зазначив, що вже 15 тис. підприємців отримали гранти за програмою "єРобота", а також завдяки програмі "єРобота" створено понад 500 нових ветеранських бізнесів.
Окрім того, вже було ухвалено рішення про виділення 636 грантів для переробних підприємств на суму 3,3 млрд грн, а також за час дії воєнного стану підприємці отримали понад 53 тис. доступних кредитів за програмою "5-7-9" загальною сумою майже 213 млрд грн.
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