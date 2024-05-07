В Україні детінізується торгівля: зростає кількість чеків та легального виторгу

З початку 2024 року кількість виданих чеків зросла майже на 4 млн грн у середньому за день - з 22,5 млн у січні до 26,2 млн у квітні. Дані опублікував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Також середній виторг за день зріс з 11,12 млрд грн у березні до 11,54 млрд грн у квітні.

"Дякую, що вимагаєте чеки й повідомляєте про тих, хто чеки не видає. Це ваш внесок у перемогу над тінню та корупцією", - написав Гетманцев у соцмережах.

Раніше голова комітету повідомляв, що у січні-лютому 2024 року розрахункові операції (у гривні) зросли на 38,2% у річному вираженні, загальна кількість чеків - на 37,3%.

З 1 жовтня 2023 року всі фізичні особи-підприємці (ФОП), які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Вони більше відомі як "касові апарати" - пристрої, які фіксують та зберігають інформацію про розрахунки за товари, роботи чи послуги.

Навіть таксистам потрібно мати програмний РРО та видавати чеки під час оплати їхніх послуг.

За невиконання вимог закону передбачено штрафи: до 31 липня 2025 року - 25% суми товарів вироблених без РРО, 50% за наступні порушення.

У разі продажу підакцизних товарів, гарантійних виробів, ліків, медичних та ювелірних виробів штрафи за відсутність РРО - 100% та 150% відповідно.