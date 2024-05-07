Фінансові новини
- |
- 07.05.24
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
В Україні детінізується торгівля: зростає кількість чеків та легального виторгу
16:59 07.05.2024 |
З початку 2024 року кількість виданих чеків зросла майже на 4 млн грн у середньому за день - з 22,5 млн у січні до 26,2 млн у квітні. Дані опублікував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
Також середній виторг за день зріс з 11,12 млрд грн у березні до 11,54 млрд грн у квітні.
"Дякую, що вимагаєте чеки й повідомляєте про тих, хто чеки не видає. Це ваш внесок у перемогу над тінню та корупцією", - написав Гетманцев у соцмережах.
Раніше голова комітету повідомляв, що у січні-лютому 2024 року розрахункові операції (у гривні) зросли на 38,2% у річному вираженні, загальна кількість чеків - на 37,3%.
З 1 жовтня 2023 року всі фізичні особи-підприємці (ФОП), які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Вони більше відомі як "касові апарати" - пристрої, які фіксують та зберігають інформацію про розрахунки за товари, роботи чи послуги.
Навіть таксистам потрібно мати програмний РРО та видавати чеки під час оплати їхніх послуг.
За невиконання вимог закону передбачено штрафи: до 31 липня 2025 року - 25% суми товарів вироблених без РРО, 50% за наступні порушення.
У разі продажу підакцизних товарів, гарантійних виробів, ліків, медичних та ювелірних виробів штрафи за відсутність РРО - 100% та 150% відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшуки у справі брата заступника голови Офісу президента Шурми
ТОП-НОВИНИ
|СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони
|Уряд скасував обмеження на імпорт товарів та послуг, запроваджені на початку великої війни
|Нідерланди планують передавати F-16 Україні з осені
|Білий дім: Допомога США сприятиме переходу України в контрнаступ у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Шмигаль: У квітні Україна вийшла на обсяги експорту, співставні з довоєнними місяцями
|В Україні детінізується торгівля: зростає кількість чеків та легального виторгу
|Резерви Нацбанку впали за місяць на $1,4 мільярда
|Україна може отримати перші надходження від заморожених активів РФ уже до літа - Єврокомісія
|Нафта перейшла до зниження, Brent опустилася до $83,1 за барель
|Камишін розповів про результати Форуму оборонних індустрій Україна-ЄС
|Кабмін пропонує ВР ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною - Шмигаль
Бізнес
|Google заплатила Apple $20 млрд. в 2022 році
|Microsoft припинила підтримку Skype для бізнесу та зосереджується на розвитку Microsoft Teams
|Google Phone впроваджує «Аудіо Емодзі»
|Tesla відмовилася від проривної технології гігакастингу через конкуренцію на ринку - ЗМІ
|Smart представив Concept #5
|Відбувся офіційний реліз браузера Arc на Windows
|Xiaomi виготовила 10 000 електромобілів SU7 лише за 32 дні