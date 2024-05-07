Україна може отримати перші надходження від заморожених активів РФ уже до літа - Єврокомісія

Якщо країни-члени ЄС зможуть досягти швидкої згоди навколо пропозицій Єврокомісії та високого представника ЄС щодо використання надходжень від заморожених на території ЄС суверенних активів російського Центробанку, Україна зможе скористатися першими коштами з таких надходжень вже до літа поточного року.

Про це сьогодні в Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд (Christian Wigand) у відповідь на прохання кореспондента Укрінформу прокоментувати слова канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо готовності 90% країн-членів ЄС погодити використання надзвичайних надходжень від заморожених російських активів для військової підтримки України.

«Нова пропозиція передбачає, що ці надходження будуть використовуватися, щоб підтримати Україну з негайною увагою на фінансування (закупівель - ред.) військового обладнання та (в середньостроковій та тривалій перспективі) для відновлення та відбудови. Ця пропозиція наразі обговорюється. Ми сподіваємося на швидке погодження між країнами-членами, щоб перші платежі могли бути зроблені вже до літа», - сказав Віганд.

Він зауважив, що зазвичай Єврокомісія «не коментує коментарі», але нагадав, як розвивалася ситуація навколо можливого використання заморожених на території ЄС російських фінансових активів.

Перша пропозиція, яку Єврокомісія зробила у грудні 2023 року та яка набула чинності у лютому поточного року, зафіксувала утримання нарахованих відсотків на окремих рахунках, окремо від російських активів, що зберігаються у європейських фінансових установах.

Як другий крок Європейська комісія і високий представник ЄС 20 березня оприлюднили пропозицію для використання цих надзвичайних прибутків, що походять від відсоткових нарахувань на заморожені російські активи, для надання військової допомоги для України.

«Обговорення цієї пропозиції вже кілька разів відбувалося на рівні робочих груп Ради ЄС, а також у форматі Coreper. Чергове таке обговорення, як ми очікуємо, відбудеться вже завтра. Тож ми сподіваємося на швидке ухвалення цієї пропозиції країнами-членами», - додав речник Єврокомісії.

Як повідомлялося, 6 травня, під час виступу на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна в Брюсселі, високий представник ЄС Жозеп Боррель зауважив: щойно країни-члени погодяться використовувати надходження від російських заблокованих активів, ці ресурси будуть спрямовані в Україну для відповіді на її нагальні військові потреби, зокрема, для розвитку української оборонної промисловості та для виробництва зброї в Україні.

Після початку російського військового вторгнення в Україну демократичні країни світу заблокували російські фінансові активи, що перевищують суму у 300 млрд євро. За деякими оцінками, більшість з цих активів перебувають у фінансових установах на території країн Європейського Союзу, зокрема в Бельгії.