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АНАЛІТИКА

Камишін розповів про результати Форуму оборонних індустрій Україна-ЄС

 

Держави-члени ЄС купуватимуть озброєння для Сил оборони України від українських виробників коштом European Peace Facility.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін за підсумками Форуму оборонних індустрій Україна-ЄС, передає Укрінформ із посиланням на Мінстратегпром.

«...в результаті переговорів сторони підтвердили можливість використання Європейського фонду миру - European Peace Facility. Держави - члени ЄС купуватимуть озброєння для Сил оборони України від українських виробників. Гроші з фонду стануть компенсацією цих витрат», - йдеться у повідомленні.

Камишін підкреслив, що EPF - ефективний інструмент, який уже успішно використовується для компенсацій європейським партнерам витрат на поставки власної зброї в Україну.

Також учасники Форуму детально обговорили механізм використання прибутків від заморожених російських активів та того ж Фонду миру для фінансування української оборонної промисловості - безпосередньо або через будь-яку з держав - членів ЄС.

Під час засідання йшлося й про конкретні кроки щодо реалізації Європейської програми оборонної промисловості (EDIP).

«Це дозволить Україні брати участь у всіх оборонно-промислових програмах ЄС. Утім, план все ще потребує схвалення та деталізації», - додав міністр.

Також було досягнуто домовленості про відкриття Офісу оборонних інновацій в Києві, який має стати єдиним вікном для європейських стартапів, щоб реагувати на нагальні потреби України. Очікується, що відкриття офісу закладе основу для глибшої стратегічної співпраці в галузі науково-дослідницької діяльності між Україною та ЄС.

Як повідомлялося, за словами очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля, для Євросоюзу важливо підтримати розвиток оборонних спроможностей України, інтегрувати її з європейською оборонною промисловістю та налагодити виробництво військового обладнання безпосередньо в Україні, щоб скоротити кошти на транспортування, а також краще відповідати на негайні потреби.
Ключові теги: ЄС
 

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