Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін пропонує ВР ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною - Шмигаль

 

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Поліпшення умов роботи для українських підприємців - це розширення можливостей для експорту. Сьогодні уряд затвердить і передасть до парламенту законопроєкт щодо ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, буде скасовано мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% промислових товарів.

"Туреччина серед п'ятірки наших основних торговельних партнерів. Тому угода створює нові можливості для українського бізнесу", - наголосив Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3561
  0,0408
 0,10
EUR
 1
 42,3983
  0,0624
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 13:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2148  0,08 0,21 39,7524  0,09 0,23
EUR 42,1980  0,02 0,05 42,9048  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2600  0,17 0,43 39,3000  0,15 0,38
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес