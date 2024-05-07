Кабмін пропонує ВР ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною - Шмигаль

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Поліпшення умов роботи для українських підприємців - це розширення можливостей для експорту. Сьогодні уряд затвердить і передасть до парламенту законопроєкт щодо ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, буде скасовано мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% промислових товарів.

"Туреччина серед п'ятірки наших основних торговельних партнерів. Тому угода створює нові можливості для українського бізнесу", - наголосив Шмигаль.