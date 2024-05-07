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Кабмін пропонує ВР ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною - Шмигаль
13:49 07.05.2024 |
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Поліпшення умов роботи для українських підприємців - це розширення можливостей для експорту. Сьогодні уряд затвердить і передасть до парламенту законопроєкт щодо ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За словами прем'єра, буде скасовано мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% промислових товарів.
"Туреччина серед п'ятірки наших основних торговельних партнерів. Тому угода створює нові можливості для українського бізнесу", - наголосив Шмигаль.
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