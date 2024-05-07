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Ринок нових комерційних авто в Україні у квітні зріс на 13% - «Укравтопром»

12:11 07.05.2024 |

Економіка

 

Реєстрації нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) у квітні 2024 року зросли на 13% порівняно з тим самим місяцем 2023 року - до 1049 од., що, однак, на 1% (або на 7 авто) менше, ніж у березні поточного року, повідомляє "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, до п'ятірки лідерів на ринку нових комерційних автомобілів минулого місяця увійшли Renault - 257 од.; Scania - 107 од.; Volkswagen - 89 од.; Peugeot - 74 од. і Fiat - 54 од.

Як повідомлялося з посиланням на дані "Укравтопрому", у квітні 2023 року в Україні було продано 931 вантажне та спецавто проти 321 за той самий місяць 2022 року. П'ятірку лідерів сформували Renault (289 од.), Mercedes-Benz (69 од.), Citroen (64), Peugeot (62) і Volkswagen (61).

За даними асоціації, загалом у січні-квітні 2024 року, український парк вантажних і спецавтомобілів поповнили майже 3,913 тис. нових машин, що на 24% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Водночас раніше інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting, аналізуючи сегмент вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни, зазначила на своєму сайті, що у квітні поновилося зростання цього сегменту на 18% до квітня-2023 - до 400 од., що дало змогу переламати і тренд за підсумками 4 місяців на користь невеликого (+2%) приросту вантажного ринку.

При цьому квітневий результат зумовлений насамперед зростанням продажів важких вантажівок (масою понад 16 т) на 18,3%, або на 50 машин.

Лідером у цьому сегменті стала Scania з часткою 25%, другим - MAN із показником 9,5%, а на третє місце вийшли автомобілі Isuzu, яких багато постачали як допомогу.

За даними групи, у квітні нарощували продажі Iveco, DAF, Ford Trucks, зростали відвантаження спецтехніки на шасі JAC, Foton, Dayun, Howo, постачали за гуманітарною допомогою автокрани та екскаватори.

"Отже, масштабна допомога з боку ЄС та інших країн, а також великий контракт, за яким постачала вантажівки "Сканія Україна", - все це і дало збільшення операцій на ринку у квітні", - констатують експерти.

Як повідомлялося, 2023 року, за даними "Укравтопрому", реєстрації в Україні нових комерційних автомобілів зросли на 65% до 2022 року - до 11,3 тис. од. При цьому сегмент вантажівок понад 3,5 т, за даними AUTO-Consulting, зріс на 56,5% - до 4853 од.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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