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До місцевих бюджетів у квітні перерахували ₴22,4 мільярда трансфертів - Мінфін
11:51 07.05.2024 |
Місцеві бюджети у квітні 2024 року отримали 22,4 млрд грн трансфертів із державного бюджету.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«У квітні 2024 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 22,4 млрд грн, що становить 94% від передбачених розписом асигнувань», - йдеться в повідомленні.
Базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн (100% до розпису асигнувань).
Додаткові дотації перераховано в сумі 3,6 млрд грн (100% до розпису асигнувань).
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 травня становили 155,6 млрд грн, що на 14,9 млрд грн більше, ніж станом на 1 квітня. Зауважується, що за рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
Як повідомлялося, місцеві бюджети у січні-березні 2024 року отримали 36,2 млрд грн трансфертів із державного бюджету.
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