Попит на автобуси в Україні із початку року зріс на чверть

У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було продано 1049 авто, що на 13% більше, ніж у квітні 2023 року, але на 1% менше, ніж у березні. Із початку року попит на автобуси зріс на 24%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найкращий результат продемонструвала марка Renault, у квітні її реєстрували 257 разів. На другому місці опинилася Scania - 107 вантажівок. Трійцю лідерів замикає Volkswagen - 89 авто.

До топ-5 також увійшли марки Peugeot та Fiat. Їх зареєстрували 74 та 54 рази відповідно.

Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 3913 нових машин, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що упродовж 2023 року автопарк поповнили 2770 автобусів, що майже на третину більше, ніж у 2022 році. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону - 1069 (-10%).