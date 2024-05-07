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АНАЛІТИКА

До реєстру санкцій внесли понад 17 тисяч фізичних та юридичних осіб

09:00 07.05.2024 |

Економіка

 

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"До Державного реєстру санкцій внесено дані про підсанкційних 10 085 фізичних осіб та 7125 юридичних осіб. Відповідну інформацію розміщено на сайті реєстру", - сказано в повідомленні.

Реєстр надає безоплатний публічний доступ до актуальної та достовірної інформації про суб'єктів, щодо яких застосовано українські обмежувальні заходи. Його ведення забезпечує Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

Як нагадали в Мінреінтеграції, дані в Реєстрі оперативно оновлюються. Джерелами інформації є рішення РНБО, введені в дію указами президента України, а також судові рішення з питань санкцій.

На сайті також можна в електронній формі отримати витяг із відповідною інформацією, а сам реєстр доступний українською й англійською мовами.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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