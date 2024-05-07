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АНАЛІТИКА

Фонд енергоефективності запускає програму «ГрінДІМ»

Фонд енергоефективності запускає програму «ГрінДІМ»

 

В Україні з 7 травня 2024 року стартує програма "ГрінДІМ", яка передбачає часткову компенсацію для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на встановлення теплових насосів та сонячних панелей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДУ "Фонд енергоефективності".

"Наглядова рада Фонду енергоефективності на позачерговому засіданні, яке відбулось 04 травня 2024 року, затвердила нову програму «ГрінДІМ», спрямовану на стимулювання використання альтернативних джерел енергії. Програма буде введена в дію з 07 травня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Учасниками програми можуть стати ОСББ та ЖБК. За програмою Фонд енергоефективності надаватиме гранти на часткове відшкодування вартості теплових насосів та сонячних електростанцій, а також на сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням заявки на отримання гранту та після реалізації проєкту.

Сума гранту - 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергетичної ефективності будинку. Гранична сума грантів: 1 млн грн - на встановлення СЕС; 2 млн грн - на встановлення теплових насосів; 15 тис. грн - на сертифікацію енергоефективності.

Як повідомлялося, ДУ "Фонд енергоефективності" восени може відновити прийом заявок за пакетом Б ("Комплексний") у програмі підтримки енергоефективності багатоквартирних будинків "Енергодім".
 

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