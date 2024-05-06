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Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї в Україні
13:56 06.05.2024 |
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що наразі дві країни Заходу дали згоду профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю.
Про це він сказав, прибувши на Форум оборонної промисловості ЄС-Україна у понеділок, повідомляє "Європейська правда".
Камишін зауважив, що його головна задача на форумі - отримати фінансування на виробництво озброєння в Україні, "оскільки ми вже спроможні".
"У нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів", - пояснив міністр.
"У нас є ініціатива, яку ми називаємо "Зброярі", і по цій ініцативі вже дві перші країни зголосилися профінансувати виробництво в Україні. Це Данія та Канада. Ми шукаємо додаткові кошти сьогодні для того, щоб виробляти більше в Україні", - додав Камишін.
Уточнюючи, про які незаконтрактовані спроможності йдеться, міністр сказав: "Починаючи від бронетехніки - закінчуючи системами безпілотних і літальних, і наземних комплексів".
"Сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому об'ємі. Це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони", - зауважив міністр.
На форумі у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив переконання, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України у українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.
А єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон повідомив, що ЄС почав роботу для відкриття Офісу оборонних інновацій у Києві.
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