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«Армія відновлення»: До робіт залучили понад 120 тисяч безробітних українців
13:26 06.05.2024 |
Від початку проєкту "Армія відновлення", станом на 6 травня, до виконання суспільно корисних робіт залучили 123,6 тис. безробітних.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості.
Зазначається, що починаючи з 1 жовтня 2022 року, Держслужба зайнятості видала 123 670 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (22 129 направлень).
Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних: Донецька (15 116), Київська (14 215), Чернігівська (13 557) та Полтавська (13 291) області.
Загалом до проєкту "Армія відновлення" доєдналися 19 регіонів.
На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже направлено 885 млн грн.
Що робить Армія відновлення
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Зокрема, йдеться про допомогу постраждалим внаслідок бойових дій, будівництво захисних споруд, забезпечення роботи Пунктів незламності, розвантаження та доставку гуманітарної допомоги, розбір заввалів та відновлення житлових будинків.
Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.
Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 050 грн в разі роботи повний місяць. З 1 січня 2024 року оплата зросла до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року - до 12 000 грн.
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