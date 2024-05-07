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Понад 50 бізнесів на одному місці: 140 тисяч компаній в Україні зареєстровані на адресах масової реєстрації
13:04 06.05.2024 |
В Україні на адресах масової реєстрації зареєстровано понад 140 тис. компаній. Тобто на таких адресах, де зареєстровано понад 50 бізнесів.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Зазначається, що найбільше компаній за такими адресами зафіксовано у Києві - понад 101 тис., або 71,8% від загальної кількості. До трійці лідерів також увійшли Харківщина та Одещина - понад 8 тис. (6,3%) та 5 тис. (4,1%) відповідно.
Аналогічні регіони лідують й за кількістю адрес. У Києві компанії масово реєструються за 815 адресами (63,4%), на Харківщині та Одещині - 105 (8,2%) та 65 (5,1%) відповідно.
Найбільше компаній на одному місці зареєстровано у столиці: на вулиці Мельникова, 12. Це юридична адреса для 2 363 компаній, з яких 1 978 активних і 385 неактивних.
За словами арбітражного керуючого та фахівця з питань банкрутства Дениса Лихопьока, реєстрацію місцезнаходження компанії за адресами масової реєстрації можна віднести до її негативних характеристик при плануванні співпраці з такою компанією.
"У своїй практиці я стикався з непоодиноким явищем, що місцезнаходженням компанії-банкрута виявляються саме місця масової реєстрації. Зокрема, така перереєстрація найчастіше відбувається за ініціативою керівників та власників бізнесів, які намагаються уникнути фінансової відповідальності напередодні відкриття справ про банкрутства. Іноді, такий розвиток подій може плануватися навіть від початку діяльності такої компанії", - каже він.
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