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Попит на вживані авто у квітні виріс на третину
12:51 06.05.2024 |
Упродовж квітня українці придбали понад 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 30% більше, ніж у квітні минулого року, але на 6% менше, ніж у березні.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%. Далі йдуть дизельні - 24%, електромобілі - 17%, авто з ГБО - 6% та гібриди - 5%.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf.
Десять найпопулярніших моделей квітня
* Volkswagen Golf - 1106 одиниць;
* Renault Megane - 916;
* Skoda Octavia - 732;
* Volkswagen Passat - 586;
* Volkswagen Tiguan - 511;
* Nissan Leaf - 497;
* Nissan Rogue - 482;
* Audi Q5 - 466;
* Tesla Model 3 - 414;
* Audi A4 - 373.
Середній вік вживаних машин, які у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легкових авто, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Як повідомлялося, у 2023 році українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше.
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