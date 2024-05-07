Попит на вживані авто у квітні виріс на третину

Упродовж квітня українці придбали понад 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 30% більше, ніж у квітні минулого року, але на 6% менше, ніж у березні.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%. Далі йдуть дизельні - 24%, електромобілі - 17%, авто з ГБО - 6% та гібриди - 5%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf.

Десять найпопулярніших моделей квітня

* Volkswagen Golf - 1106 одиниць;

* Renault Megane - 916;

* Skoda Octavia - 732;

* Volkswagen Passat - 586;

* Volkswagen Tiguan - 511;

* Nissan Leaf - 497;

* Nissan Rogue - 482;

* Audi Q5 - 466;

* Tesla Model 3 - 414;

* Audi A4 - 373.

Середній вік вживаних машин, які у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легкових авто, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у 2023 році українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше.